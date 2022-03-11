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Запаса лекарств в Сургуте хватит на полгода

Дефицита медицинских препаратов в аптеках Сургута не наблюдается

Запаса лекарств в Сургуте хватит на полгода
Фото: pixabay.com

Сургутяне могут не беспокоиться о дефиците лекарств – представители Центральной аптеки заявили, что на фармацевтических складах достаточно препаратов, производятся бесперебойные поставки. Запасов, даже при повышенном спросе, хватит как минимум на полгода.

«Ни одна фармацевтическая компания не объявила об уходе с рынка России. Мы в режиме онлайн получаем практически от всех крупных производителей в письма о том, что прикладываются все усилия, чтобы наши пациенты не почувствовали дефицита лекарственных препаратов», – прокомментировала генеральный директор АО «Центральная аптека» Зинаида Кулешова.

Однако горожане заметили рост цен на лекарства. Так, жизненно важные препараты подорожали на пять-десять процентов, остальные – до тридцати процентов. Это произошло из-за увеличения расходов на доставку и наличием в медикаментах импортных компонентов. Представители Центральной аптеки не исключают, что какие-то лекарства могут исчезнуть с российских прилавков, однако их заменят китайские и индийские аналоги.

Кроме того, сургутян попросили не закупаться большим объемом препаратов – не все из них можно хранить при комнатной температуре или в домашнем холодильнике, поэтому лекарства могут испортиться.

«Препараты не хранятся в домашних холодильниках длительное время. Да, их можно хранить, пока ты его принимаешь, но создавать запасы в наших кухонных холодильниках все-таки не стоит. Потому что нарушение условий хранения может повлиять на качество препарата», — подчеркнула Кулешова.

Напомним, что ранее глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский заявил, что в регионе имеется полугодовой запас льготных лекарств и расходных медицинских материалов.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 205, комментариев: 0

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