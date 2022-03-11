Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

12 марта

Открытый микрофон в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

«Невесомость» в очередной раз зовет к себе всех желающих рассказать о своих чувствах, показать себя и послушать других. Музыка, акустика, рок, рэп, стендап и многое другое – все это скрасит субботний вечер.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 350, на входе – 400, для выступающих – 200 рублей. 16+

Мастер-класс «Весенний оберег»

Место проведения: Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 12:00 и 14:00.

Встретить весну можно творчески! Юные сургутяне научатся делать своими руками куколку, которая символизирует пробуждение природы.

Телефон для справок: +7 (922) 415-05-58. Цена билета: 250 рублей в час. 6+

Концерт «Вплетая в музыку любовь»

Место проведения: Городской культурный центр, улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

Концерт представит профессиональное и виртуозное исполнение классической музыки, а также колоритное звучание народных и эстрадных песен на разных языках. На одной сцене с солисткой Сургутской филармонии, лауреатом Международных конкурсов Светланой Люпп выступят: Народный самодеятельный коллектив ансамбль башкирского народного танца «Шатлык», коллектив татарской культуры «Сандугач», Алексей Пилипенко, Узаир Найманов, Вера Кондратьева, Заки Юмагузин, Айнур Исламов, Ахмед Ахмедов, Оксана Доронина и Расиль Газиев.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 600 рублей. 0+

13 марта

Музейный праздник «Солнцеворот на Купеческой»

Место проведения: Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова, улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Праздник посвящен дню весеннего равноденствия. Герои представления – Купчиха, Татарка и Хантыйка – расскажут о традициях Масленицы, Навруза и Вороньего дня. А в конце мероприятия все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению кукол-оберегов.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей с человека. 0+

Премьера концертной программы для детей «Как трещотка баян обыграла» в исполнении ансамбля «Ларец»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Юные слушатели прикоснутся к миру русской народной музыки. Как звучит трещотка? Почему бас-балалайка такая большая? Как можно играть на стиральной доске? Сколько струн у домры? На эти вопросы ответят, наглядно покажут и сыграют артисты «Ларца».

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 250 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

Концерт органной музыки «Молитва о мире»

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00 и 19:00.

В программе концерта – органные прелюдии и фуги Баха, фрагменты оратории «Страсти по Матфею», фрагменты кантаты «Stabat mater» Вивальди и Перголези, Ариозо Воина из кантаты Чайковского «Москва».

Бронируйте сообщением (смс, мессенджеры) по телефонам – 8 (905) 826-85-21, 8 (922)-775-45-81. Рекомендуемая сумма пожертвований на входе – 500 рублей. 6+