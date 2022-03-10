В Сургуте 34-летний водитель «Лады» наехал на стоящий автомобиль

Накануне в Сургуте, в полночь, 34-летний водитель «Лады» наехал на стоящий автомобиль «Мицубиси», по управлением 31-летнего мужчины. Виновник происшествия отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В результате ДТП оба водителя и два пассажира «Мицубиси» получили травмы.

«Всего за 9 марта на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором четыре человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано три водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; пять – за отказ от медицинского освидетельствования; один за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.