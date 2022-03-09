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Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание

В Сургуте ожидается похолодание до -35 градусов

Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание
Фото: pixabay.com

В Сургуте 10 марта, по прогнозам Гидрометеорологического бюро, ожидается похолодание до -33С°, -35С°.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры.

3. Не выходите на мороз без тёплой одежды.

4. Не носите на морозе металлические украшения.

5. Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

6. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

7. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.


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09 марта в 16:44, просмотров: 694, комментариев: 0

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