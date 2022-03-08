Пожар в промзоне Сургута: никто не пострадал

В производственном здании одной из промзон Сургута произошел пожар — накануне около пяти вечера огнеборцы выехали по вызову на Сосновую, 27. Об этом сообщает «Сургутинтерновости»: по предварительной информации, горела трансформаторная подстанция с разливом трансформаторного масла. На территории находилось более двух тонн легковоспламеняющейся жидкости.

Всех находящихся в зоне возгорания эвакуировали — с пламенем на территории 70 квадратных метров спустя полтора часа удалось справиться. Пострадавших нет.