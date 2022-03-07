В Сургуте организуют голосование для определения приоритетных объектов благоустройства

15 апреля сургутяне смогут выбрать приоритетные для благоустройства места с помощью рейтингового голосования. По результатам опроса власти города определят, какой проект реализуют в 2023 году.

Предварительно включат четыре объекта: еще одна спортплощадка на территории парка «За Саймой», новый сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (недалеко от здания редакции СИА-ПРЕСС, в этом году собираются прокладывать инженерные сети), прилегающая территория к Дворцу Торжеств (власти планируют разбить там сквер), обустройство сквера в 20А микрорайоне.

Эскизы и информация будут представлены на сайте, чтобы горожане могли изучить и проголосовать за понравившийся проект.