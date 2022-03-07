Набережную в сургутском парке достроят к лету

Благоустройство береговой линии сургутского парка «За Саймой» завершат к лету. Об этом рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

«Основные строительно-монтажные работы завершены, осталось покрыть каркас террасной доской, установить ограждение и провести озеленение территории – этим займутся тогда, когда в городе настанут подходящие погодные условия. Также в этом году продолжатся работы по существующей дорожной сети: подрядчик произведет замену покрытия», – резюмировал Усов.

Отмечается, что подорожание стройматериалов не должно сказаться на преобразовании парка, так как для этого используются только простые, недорогие и отечественные товары.