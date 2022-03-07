Родителям укушенной собакой в Сургуте девочки заплатят 250 тысяч

Житель Сургута ответит рублем за то, что его собака напала на ребенка. Инцидент произошел в июле 2021 года – животное во время выгула набросилось на семилетнюю девочку, ее пришлось госпитализировать с травмами.

«Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу. Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка. Суд удовлетворил заявленные требования, взыскав с жителя Сургута в пользу пострадавшей девочки 250 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», – прокомментировали в прокуратуре Югры.