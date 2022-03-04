Глава Сургута прокомментировал массовую эвакуацию в школах

Глава Сургута Андрей Филатов прокомментировал ситуацию с массовой эвакуацией образовательных учреждений из-за угрозы минирования. Так, система безопасности подготовлена, ежедневно координируется и работает максимально эффективно, сообщил мэр на пресс-конференции с корреспондентами.

«На сегодня никаких кризисных сигналов нет. Это не первая наша тренировка. На протяжении 2021 года у нас были такие сигналы, нас уже натренировали. Все протокольные мероприятия выработаны. Механизмы работают достаточно устойчиво и профессионально. Все необходимые режимы безопасности сверяются, координируются ежедневно», – подчеркнул глава.

Напоминаем, что 2 марта в Сургуте эвакуировали 31 образовательное учреждение из-за угрозы минирования.