В Сургуте покажут два спектакля Театра ненормативной пластики

На сцене Сургутского театра в апреле пройдут гастроли независимого Театра ненормативной пластики. Горожане увидят спектакли Романа Кагановича «Сибирь» по пьесе Феликса Миттерера и «Интервью В.» по творчеству Александра Вертинского.

«Это независимый профессиональный театр Санкт-Петербурга, созданный выпускником режиссерского курса и аспирантуры СПбГАТИ Романом Кагановичем в 2012 году. Театр давно обладает узнаваемым лицом, вошел в каталог «Лучшие независимые театр России. ХХI век», выпущенный журналом «Театр», – рассказали в пресс-службе СМДТ.

Так, 22 апреля театр покажет спектакль «Сибирь», а 23 и 24 апреля – «Интервью В.».