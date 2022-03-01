Метеорологи предупредили о сильном ветре в Сургуте

В среду, 2 марта, в Сургуте ожидаются сильные порывы ветра до 16-21 метров в секунду, сообщает Гидрометеобюро. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью опустится до -12ºС, днем будет -8 градусов.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения;

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах;

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам;

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода;

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены;

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах;

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.