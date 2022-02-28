СГЭС будет проводить работы в дачных кооперативах Сургута в течение трех дней

1, 2 и 3 марта с 9:00 до 16:00 четыре сургутских дачных кооператива останутся без света, так как сотрудники СГЭС будут проводить работы по повышению надежности электроснабжения. Электричество пропадет в СОТ «Чистые пруды», ПСДСК «Чернореченский», СОТ «Подводник», СТ 52 «Лесное».

«Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства. Всю необходимую информацию жители Сургута могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный)», – сообщает пресс-служба компании.