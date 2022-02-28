Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества прошёл в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3». Маленькие пациенты нарисовали солдат, военную технику, а также сюжеты о том, как защищать Родину. Мероприятия провели, чтобы поздравить защитников Отечества и показать глубокое уважениям к людям военной профессии.
Маленькие пациенты сургутской поликлиники поздравили защитников Отечества рисунками
Сургутская городская клиническая поликлиника №3 провела детский конкурс рисунков к Дню защитника Отечества
Сегодня в 11:36, просмотров: 309, комментариев: 0