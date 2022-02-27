Мужчина крал у своего земляка тушки гусей на сургутском вокзале и был пойман

В Сургуте украли несколько тушек гусей у жителя Омской области. Мужчина познакомился в зале ожидания вокзала с одним из пассажиров, который оказался его земляком. Пострадавший попросил его приглядеть за своими сумками, но как только вернулся, его багажа и нового приятеля нигде не было.

Силовики задержали злоумышленника. За это время он успел продать гусей на рынке. Всего мужчина сбыл девять тушек, причинив заявителю ущерб 18 тысяч рублей.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении», – прокомментировала пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.