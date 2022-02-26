В воскресенье в Сургуте будет ветрено

О неблагоприятных погодных явлениях информирует сургутское Гидрометеобюро: по данным синоптиков, в воскресенье в городе будет ветрено. Так, порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, в связи с чем специалисты управления по делам ГО и ЧС напоминают некоторые правила поведения в таких ситуациях.
Так, рекомендуется:
- без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте;
- постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придется быть вне дома или квартиры;
- не выходите на мороз без теплой одежды;
- не носите на морозе металлические украшения;
- если появилась неисправность в вашей машине вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль;
- необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;
- если вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.