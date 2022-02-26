В воскресенье в Сургуте будет ветрено

О неблагоприятных погодных явлениях информирует сургутское Гидрометеобюро: по данным синоптиков, в воскресенье в городе будет ветрено. Так, порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, в связи с чем специалисты управления по делам ГО и ЧС напоминают некоторые правила поведения в таких ситуациях.

Так, рекомендуется: