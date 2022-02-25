Депутаты Сургута приняли поправки к бюджету города

25 февраля на шестом заседании Думы Сургута депутаты приняли изменение в городском бюджете. Так, расходы увеличатся до 37,1 миллиардов рублей, а доходы – до 35 миллиардов 389 миллионов. Средства казны направят на зарплаты муниципальным служащим, благоустройство, ремонт и строительство социальных объектов, устранение колейности, снос ветхих и незаконных строений, а также на строительство первого муниципального приюта.

«Это совместное взвешенное решение. Мы продолжаем с вашей поддержкой реализацию программ по устранению незаконных строений в Сургуте, увеличиваем финансирование на снос незаконных строений. Безусловно, это и поддержка таких инициатив, как освещение объектов образования, установка остановочных комплексов, строительство приюта для животных, а также увеличение стоимости программ по благоустройству. Финансовый старт дан, и я вижу, что совместно у нас получится добиться всех результатов», – резюмировал мэр города Андрей Филатов.