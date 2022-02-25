Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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26 февраля

Концерт группы «SaШиMi»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Ждем всех любителей рока и живого звука на выступлении кавер-группы «SaШиMi» в Невесомости! Если вы хотите услышать любимые песни и поорать их в полный голос, встретиться с друзьями и приятно провести время, - то вам к нам!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 400, на входе – 500 рублей. 16+

Сказка на новый лад «Похищение Василисы»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 11:00/13:00.

Все в этом спектакле получается шиворот на выворот. Песни, танцы и потешные бои делают его музыкальным и зрелищным. Гротесковая манера игры, умело создаёт причудливые, удивительно-смешные и яркие персонажи, способные понравиться и взрослым, и детям.

Телефон для справок: 677-112. Цена билета: от 400 рублей. 0+

Музыкальная программа «В преддверии весны»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 18:00.

На сцене «Порта» пройдут музыкальные выступления молодых сургутских исполнителей: учащихся Детской школы искусств №3, студентов отдела «Музыкальное искусство эстрады» БУ «Сургутский музыкальный колледж», вокального ансамбля «Mystic Voice» и вокалистов студии класса Елены Коваль. В программе прозвучат песни и романсы в академическом и эстрадно-джазовом пении.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+

27 февраля

Мастер-класс «Зимняя ночь»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Сургутский художественный музей приглашает запечатлеть последние мгновения зимы гуашью на холсте. Все желающие могут почувствовать себя самыми настоящими художниками на этом мастер-классе и попробовать раскрыть свой талант.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей. 6+

Концертная программа «Платформа «LIGHT»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

Чемпион Кубка Мира среди аккордеонистов Ринат Валиев и лауреат всероссийских и международных конкурсов Пётр Мазурик опровергают сложившиеся стереотипы о баяне и по-новому раскрывают возможности инструмента. Музыканты решили уйти от камерности и придать концерту мощное звучание. Ощущение объёмного звука будет достигнуто с помощью звукового синтезированного сопровождения. Так баян ещё не звучал!

В программе прозвучат лёгкие эстрадно-джазовые произведения зарубежных композиторов в авторской аранжировке Рината Валиева и Петра Мазурика. В концерте также примут участие артисты Сургутской филармонии: Дарья Запорощенко (скрипка), Алексей Викулов (бас-гитара), Евгений Пастернак (ударные).

Телефон кассы: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. 12+

День снега в краеведческом музее

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Рисовать красками на снегу, изготовить снежинки и принять участие в весёлых играх на свежем воздухе – приглашаем взрослых и детей провести выходной в музее!

Снег – это чудо, которое дает возможность проводить время весело и с пользой для здоровья. Берите варежки, хорошее настроение и приходите в Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»!

Предварительная запись по телефону: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+