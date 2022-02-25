Андрей Филатова отметил, что ликвидация «РКЦ ЖКХ» пройдет незаметно для сургутян

В Сургуте продолжают ликвидировать рассчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства. Так, в мае этого года 40 сотрудников предприятия будут уволены. Однако, для сургутян процесс ликвидации пройдет незаметно, так как есть и другие обслуживающие структуры, подчеркнул глава города Андрей Филатов на заседании штаба по жилищным и имущественным вопросам.

«Бюджет не должен нести затраты на содержание или на последующие расчеты по нерадивой деятельности предприятий, которые подошли к такой черте, что они уже не несут никакой функциональной ценности. Мы их содержим, а они еще и накапливают задолженности», – отметил глава города.

Кроме «РКЦ ЖКХ», в Сургуте ликвидируют «Сургутское городское унитарное коммунальное предприятие», а также скандально известный совхоз «Северное», который закончит свою работу в апреле.