Власти Сургута подписали новое концессионное соглашение по школе в 38 микрорайоне

В Сургуте подписали новое концессионное соглашение по строительству школы в 38 микрорайоне. Возведение объекта начнется в этом году. Новым застройщиком стала компания «Творческие технологии Сургут», которая сейчас занимается стройкой образовательного учреждения в 5 А микрорайоне, рассказал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

«Сейчас заключено новое концессионное соглашение, где увеличена предельная цена строительства. Проект у нас есть. Первый концессионер сделал проект, передал в муниципалитет. Он был оплачен. Новый концессионер сразу перейдет к стадии строительства», – подчеркнул замглавы.

Напоминаем, ранее, в августе 2021 года, прошлый подрядчик отказался от концессии из-за подорожания стройматериалов.