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В Сургуте заключили новую концессию по строительству школы в 38 микрорайоне

Власти Сургута подписали новое концессионное соглашение по школе в 38 микрорайоне

В Сургуте заключили новую концессию по строительству школы в 38 микрорайоне
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте подписали новое концессионное соглашение по строительству школы в 38 микрорайоне. Возведение объекта начнется в этом году. Новым застройщиком стала компания «Творческие технологии Сургут», которая сейчас занимается стройкой образовательного учреждения в 5 А микрорайоне, рассказал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

«Сейчас заключено новое концессионное соглашение, где увеличена предельная цена строительства. Проект у нас есть. Первый концессионер сделал проект, передал в муниципалитет. Он был оплачен. Новый концессионер сразу перейдет к стадии строительства», – подчеркнул замглавы.

Напоминаем, ранее, в августе 2021 года, прошлый подрядчик отказался от концессии из-за подорожания стройматериалов.


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Сегодня в 19:03, просмотров: 226, комментариев: 0
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