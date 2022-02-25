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​В Сургуте продолжается реализация президентской программы догазификации

Внесены изменения в действующее законодательство в сфере газоснабжения

​В Сургуте продолжается реализация президентской программы догазификации
Фото: pixabay.com

В Сургуте реализуется программа социальной газификации, догазификации домовладений по поручению Президента РФ Владимира Путина. В связи с этим внесены изменения в действующее законодательство в сфере газоснабжения, в частности разработаны новые правила подключения, создан Единый оператор газификации. С помощью данного ресурса жители города могут подать заявки на бесплатное подключение домовладений к сетям газораспределения и получить консультации. На сегодня в Сургуте принято 32 заявки на участие в программе догазификации, заключено 8 договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения.

«В программу газификации в Сургуте вошли мероприятия по подключению жителей поселков Снежный (шесть домовладений), Лунный (два домовладения). Графики утверждены. С ними можно ознакомиться по ссылке. Предусмотрены мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей, строительство газораспределительных сетей и пунктов регулирования давления газа», – поясняют в департаменте городского хозяйства Администрации города.

В рамках программы догазификации подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах проводится без привлечения средств граждан. Что касается садово-огороднических объединений, подведение газа осуществляется бесплатно только до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков. Перед отправкой заявки необходимо проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru/.

Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайте Единого оператора газификации, «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», расположенную по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85. Заявка от садовых объединений подается коллективная.

Добавим, в Югре продолжается реализация президентской программы догазификации. В программу догазификации автономного округа до 2023 года вошли 39 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях: Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский район, Березовский район, Кондинский район, Нефтеюганский район, Октябрьский район, Советский район, Ханты-Мансийский район. С информацией по реализации социальной программы газификации (догазификации) Ханты-Мансийского автономного округа можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Официальный сайт социальной газификации Югры:https://socgaz.admhmao.ru.

Интерактивная карта, по которой возможно определить включен ли населенный пункт в программу:https://connectgas.ru/gasification_program.

Подать заявку на социальную газификацию можно на сайте Единого оператора газификации, в МФЦ, на сайте Госуслуг, в офисе ГРО.


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25 февраля в 08:54, просмотров: 852, комментариев: 0
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