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В Сургуте 37-летний водитель Mercedes врезался в столб

За праздничный выходной в ДТП в Югре пострадали три человека

В Сургуте 37-летний водитель Mercedes врезался в столб
Госавтоинспекция ХМАО

В Сургуте вчера, 23 февраля, в 00:45 водитель Mercedes врезался в металлический столб. По предварительной информации, 37-летний мужчина не справился с управлением. Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

«Всего за 23 февраля на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 17 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 45 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 114, комментариев: 0
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