Суд Ханты-Мансийска обязал стоматологию выплатить пациенту компенсацию за ухудшение здоровья

Стоматологическая клиника в Ханты-Мансийске выплатит своему бывшему пациенту компенсацию за неправильно поставленный диагноз. Такое решение принял Ханты-Мансийский районный суд, говорится в группе «Суды Югры» во ВКонтакте.

Мужчина обратился в клинику с болью в нижней челюсти. Врачи поставили диагноз «периодонтит» и назначили лечение. Однако позже пациент снова пришел с жалобой – на этот раз у него был сильный отек. Несмотря на это, врачи не пересмотрели диагноз и рекомендовали продолжить то же лечение.

Позже, находясь в другом городе, мужчина попал в больницу. Там его срочно госпитализировали и сделали операцию.

Пациент подал в суд на клинику, посчитав, что медицинская ошибка ухудшила его здоровье и принесла как материальный, так и моральный ущерб. Он просил взыскать с учреждения 1,5 миллиона рублей.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: диагноз в частной клинике действительно был ошибочным, а болезнь запущена. Суд решил, что клиника нарушила правила оказания медпомощи.

В результате суд постановил выплатить пациенту:

125 000 рублей – компенсация морального вреда;

65 825 рублей – штраф за отказ выполнить требования добровольно.

Таким образом, частная клиника заплатит своему бывшему пациенту более 190 тысяч рублей.