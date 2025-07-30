​В Ханты-Мансийске бригада скорой помощи спасла мужчину с инсультом и инфарктом

В начале июля бригада скорой медицинской помощи из Ханты-Мансийска спасла жизнь мужчине, оказавшемуся в критическом состоянии. Как сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, экстренный вызов поступил после того, как 60-летний горожанин не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Зная о его хронических проблемах с артериальным давлением, коллеги своевременно обратились в службу 103.

Пациент проживал один, дверь в квартиру была заперта. На место прибыла не только скорая, но и спасатели, которые проникли в помещение через окно. Мужчину обнаружили лежащим на полу с явными признаками инсульта: асимметрия лица, дезориентированный взгляд, отсутствие реакции на речь, эпизоды засыпания.

В составе выездной бригады работали фельдшеры Кристина Акчурина и Андрей Сергеев, а также студенты-практиканты Ханты-Мансийской государственной медицинской академии — Патимат Идрисова и Сергей Астраханцев. На месте диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и признаки инфаркта миокарда по ЭКГ.

«Бригада оперативно начала оказание экстренной помощи: стабилизировала жизненно важные функции, провела первичную терапию и в кратчайшие сроки доставила пациента в стационар», — отметил Роман Паськов.

Пациент прошёл лечение в Окружной клинической больнице. Сейчас он находится на этапе медицинской реабилитации и продолжает восстановление под наблюдением врачей.