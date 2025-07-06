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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    1269 0
  • ​В Сургуте застройщика на улице Дзержинского обвинили в захвате придомовой территории

    ​В Сургуте застройщика на улице Дзержинского обвинили в захвате придомовой территории

    Сегодня в 15:33
    77 0
  • ​В Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания

    ​В Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания

    Сегодня в 14:41
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​В Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания

Сразу 16 пар сыграли свадьбу одновременно в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания
Фото: «Югра Z Официально» / t.me

Накануне Дня семьи, любви и верности в Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания. Одновременно узами брака себя связали 16 пар со всего ХМАО. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своих соцсетях.

«Среди них есть хантымансийцы – Андрей Зарифуллин и Юлиана Ефейкина, Олег Гузов и Анриетта Вагнер. Поздравляю молодоженов с этим важным этапом в жизни! Пусть в вашей семье всегда царит любовь и гармония», – написал мэр Ханты-Мансийска.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий четырем супружеским парам из Ханты-Мансийска, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали «За любовь и верность».

Напоминаем, в Сургуте массовая регистрация браков состоится 8 июля. Церемонию планируют провести в необычном формате – под открытым небом в Сквере торжеств.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 149, комментариев: 0
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