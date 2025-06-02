Купание в холодной воде обернулось трагедией в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске произошла трагедия на воде – в районе затона «Северречфлота» утонул мужчина. Все случилось напротив дома по улице Объездная, 53. Очевидцы рассказали, что компания отдыхала на берегу, один из мужчин зашел в воду, однако на берег так и не вышел.

«Предположительно утонул мужчина, возраст примерно 40 лет. Компания отдыхала на берегу и заметила, как мужчина зашел в воду и не вышел. На место происшествия направлены экстренные службы. Тело обнаружено спасателями в 17:00, личность погибшего установлена, мужчина 1982 года рождения», − сообщает ГИМС МЧС России по Югре.

Спасатели в очередной раз напомнили: сейчас вода в реках и озерах еще холодная − купаться опасно. Специалисты рекомендуют дождаться, когда вода прогреется до как минимум 18 градусов.

Также МЧС напоминает простые правила:

– купайтесь только там, где это разрешено;

– не ныряйте, если не знаете глубину;

– не заходите в воду пьяными;

– не заплывайте далеко и не лезьте в судоходную зону;

– следите за детьми.