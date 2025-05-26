Мужчина утонул, пытаясь переплыть протоку в Ханты-Мансийском районе

В Ханты-Мансийском районе произошла трагедия на воде − мужчина утонул, пытаясь переплыть протоку Горная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Югре.

Сигнал о происшествии поступил утром 25 мая, в 08:16. По предварительной информации, двое рыбаков двигались по протоке на лодке, когда у них внезапно закончился бензин. До берега было недалеко, а на противоположной стороне находилась их избушка. Мужчины приняли решение оставить лодку у берега и добраться вплавь.

Ширина протоки в этом месте составляет примерно 20 метров. Один из мужчин сумел доплыть до берега, однако второй не справился с течением и утонул.

На место оперативно прибыли спасатели, которые в течение дня проводили поисковые работы. К 17:00 тело погибшего обнаружили и извлекли из воды.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства трагедии уточняются.