В Ханты-Мансийске появятся улицы Тарханова, Патрикеева и Гаврилова

В столице Югры три новые улицы назовут в честь знаковых личностей региона. Такое решение единогласно приняли на заседании межведомственной комиссии по наименованиям, сообщают «Вести Югория».

Одна из улиц теперь будет носить имя Андрея Тарханова ‒ мансийского писателя и почетного жителя Югры. Еще две улицы в строящемся микрорайоне Иртыш-2 также обретут названия. Так, улица с рабочим названием «Местная 3» будет переименована в честь художника-пейзажиста и почетного жителя округа Владимира Гаврилова.

Имя журналиста, писателя и краеведа Новомира Патрикеева получит третья улица. Он долгие годы возглавлял окружной Союз журналистов, был редактором газеты «Ленинская правда» (ныне ‒ «Новости Югры») и первым в регионе рассказал о вкладе исследователя Дунина-Горкавича в развитие огородничества на Севере.

«В строящемся микрорайоне Восточном пока нет ни одной улицы, есть номера домов. И именами этих почетных, заслуженных людей нашего города будут названы улицы, проезды, переулки», ‒ отметил почетный житель Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев.

По его словам, такие шаги ‒ это не просто формальность, а важная часть сохранения региональной памяти. Впереди жителей ждут мероприятия, которые расскажут об истории новых названий и о людях, чьими именами будут названы улицы.