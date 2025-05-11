В Ханты-Мансийске пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома

Сегодня ночью в Ханты-Мансийске произошел пожар в жилом доме по улице Самаровская. Как сообщили в МЧС по Югре, сообщение о возгорании поступило в 03:15. На момент прибытия пожарных огонь активно распространялся в одной из квартир на пятом этаже.

Сразу после начала пожара жильцы начали самостоятельно покидать здание. Первым помощь начал оказывать сотрудник МЧС России, находившийся в отпуске – он помогал жильцам выбраться из задымленного подъезда.

«Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе пять детей. Эвакуировано 30 человек, из них шестеро – дети. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения», – уточнили в регионального управлении МЧС.

Пожар был локализован в 03:35 на площади 30 квадратных метров, открытое горение ликвидировано в 03:44. В тушении участвовали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. Причины возгорания выясняются.