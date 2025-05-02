В Ханты-Мансийске подняли Знамя Победы в память о штурме Берлина 2 мая 1945 года

Сегодня, 2 мая, в Ханты-Мансийске на фасаде здания правительства Югры установили Знамя Победы. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Мемориальный жест приурочен к памятной дате – 2 мая 1945 года. Именно в этот день, 79 лет назад, Красная Армия завершила штурм Берлина, ознаменовав тем самым ключевой шаг к окончательной Победе во Второй мировой войне.

«В освобождении столицы Германии и приближении Великой Победы участвовали тысячи советских солдат. В память об этом важном событии, о подвиге наших героев в Ханты-Мансийске на здании правительства Югры сегодня было установлено Знамя Победы», – написал глава региона.

Ранее мы писали, что на Центральной площади Сургута более 400 человек создали живое Знамя Победы. Мероприятие прошло в рамках форума «Голос Югры – это ты!».