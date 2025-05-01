Жители Ханты-Мансийска почтили память трудовых героев Великой Отечественной войны

В честь Праздника Весны и Труда в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку «Труженикам тыла». В мероприятии приняли участие Губернатор Югры Руслан Кухарук, ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, участники специальной военной операции и жители города, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Участники мероприятия почтили память югорчан, которые в годы Великой Отечественной войны всеми силами приближали День Победы, как в тылу, так и на фронте», – указали в сообщении.

Стоит отметить, что в 2023 году Ханты-Мансийск получил почетное звание «Город трудовой доблести» от президента России Владимира Путина – это признание вклада югорчан в Великую Победу.