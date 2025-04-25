Победители турнира «Умножая таланты» получат дополнительные баллы к ЕГЭ и шанс поступить в ведущие вузы России

В Санкт-Петербурге подвели итоги десятого всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты». Среди победителей ‒ школьники из Югры, которые успешно справились с задачами в области науки, технологий и инжиниринга.

Турнир ежегодно проводит компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Олимпиада помогает находить талантливую молодежь в самых разных уголках России, включая небольшие и отдаленные населенные пункты. В юбилейном сезоне участие приняли более 3 000 учеников 8-11 классов из восьми регионов страны. До финала дошел 81 участник.

Отличие турнира в том, что школьники работают над реальными производственными кейсами. В этом году они решали задачи в сфере нефтехимии, цифровых технологий и математического моделирования. Участников поделили на команды, каждая из которых занималась своей темой: от влияния климатических изменений на нефтедобычу до защиты нефтепроводов от коррозии.

Первое место в направлении «Цифровые технологии в нефтегазовой сфере» занял Дмитрий Михайлов из Ханты-Мансийска. Его команда разработала VR-симулятор для обучения сотрудников нефтегазовой отрасли. Также в числе призеров ‒ Илья Максимов и Максим Клюка из Ханты-Мансийска, Булат Тимербулатов из Мегиона.

«Я очень рад победе в турнире, потому что мы с командой проделали действительно большую работу и здесь она была по достоинству оценена. Мы создавали VR-симулятор для сотрудников нефтегазовой отрасли, с помощью которого они могут оттачивать важные навыки и снижать вероятность экономических рисков. На турнире я подтянул навык публичных выступлений, эксперты нам помогали, и это дало заряд энергии для дальнейших достижений. Сейчас планирую поступать в вуз, чтобы изучать физику. Возможно, мое будущее будет связано и с нефтегазовой отраслью», ‒ поделился мнением победитель всероссийского турнира «Умножая таланты» Дмитрий Михайлов.

Оценивали работы эксперты отрасли и академические партнеры турнира. Победители получат до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в престижные университеты, включая СПбГУ, ВШЭ, Университет ИТМО, Политех Петра Великого, МИРЭА, ОмГТУ, ТюмГУ и ТПУ.

«На турнире «Умножая таланты» школьники не просто учатся, а создают будущее вместе с «Газпром нефтью». В командах с экспертами они разбирают актуальные проблемы и предлагают инновационные подходы к решению самых сложных отраслевых задач, для которых пока нет готовых ответов. Такой формат позволяет ребятам увидеть профессиональные возможности и понять, какие идеи можно трансформировать в конкретные кейсы. Турнир помогает школьникам поверить в собственные силы, получить поддержку, зарядиться вдохновением и сделать первый шаг к успеху в карьере», ‒ сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

С поздравительным словом к победителям обратился генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев: «От всего коллектива и от себя лично поздравляю ребят с заслуженной победой! Мы внимательно наблюдали за их участием, верили в них. Направление, которое школьники из Ханты-Мансийска выбрали для своей исследовательской работы, ‒ ближайшее будущее нефтегазовой отрасли. Я уверен, что практический опыт работающих сегодня нефтяников, объединенный со знаниями технологий молодого поколения, приведет нас к новым профессиональным открытиям и рекордам!»