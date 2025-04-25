Житель Ханты-Мансийска стрелял по торговому центру из пневматики, пострадавших нет

В Ханты-Мансийске полиция задержала 26-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на центральной городской площади из пневматического пистолета. Инцидент произошел ночью рядом с торговым центром, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Сотрудник службы охраны торгового центра, просматривая записи камер видеонаблюдения, обнаружил неизвестного мужчину, который накануне в ночное время стрелял в сторону ТЦ. Охранник передал информацию в полицию. Оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого стрелка и доставили его в отдел полиции», ‒ указали в сообщении.

По предварительным данным, молодой человек стрелял ради развлечения. Пострадавших нет. У него изъяли пневматический пистолет, который направлен на экспертизу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас он находится под обязательством о явке.