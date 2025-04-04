Масштабный лыжный праздник пройдет в Ханты-Мансийске 5 и 6 апреля

В эти выходные, 5 и 6 апреля, в Ханты-Мансийске состоится массовое лыжное мероприятие страны ‒ «Югорский лыжный марафон». Ежегодно в нем принимают участие более трех тысяч любителей и профессионалов в лыжных гонках, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира, сообщает администрация города.

«Более трех с половиной тысяч лыжников со всей России и из-за границы выйдут на трассу в окружной столице, чтобы закрыть сезон ярко на ХII Международном Югорском лыжном марафоне «UGRA SKI», ‒ указали на сайте мэрии Ханты-Мансийска.

Участники Югорского марафона устроят гонки в свободном и классическом стиле на трассе 50 км, 25 км и пять км. Новой фишкой мероприятия станет ретро-забег.

Регистрация для желающих принять участие в Югорском лыжном марафоне продолжается. Все подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия и в группе ВКонтакте «ЮграМегаСпорт».

Ссылки для регистрации: