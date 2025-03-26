В столице ХМАО произошло ДТП с пострадавшим

Накануне, 25 марта, в Ханты-Мансийске на улице Гагарина девушка за рулем «Peugeot» проехала на красный свет и сбила 44-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«25 марта 2025 года около 19:50 на улице Гагарина, 51-летняя женщина, управляя «Peugeot», по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, не предоставила преимущество и допустила наезд на 44-летнюю женщину», – передают в источнике.

В результате ДТП пешеход получил травмы.