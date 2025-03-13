В столице Югры произошло ДТП с пострадавшим

Накануне, 12 марта, в Ханты-Мансийске на улице Студенческая водитель «Mitsubishi» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Cherokee». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«12 марта 2025 года около 11:10 минут на улице Студенческая в городе Ханты-Мансийск, 28-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Cherokee», под управлением 49-летнего мужчины», – передают в источнике.

В результате аварии пострадал виновник происшествия.