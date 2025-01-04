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​В ХМАО состоялся «забег обещаний»

В столице Югры прошел «забег обещаний»

​В ХМАО состоялся «забег обещаний»
Фото: «Югра» / vk.com

На новой лыжной базе в Ханты-Мансийске прошел «забег обещаний». Название спортивного мероприятия выбрано не случайно – необходимо преодолеть символические 2 025 км и поставить себе цель, которую нужно осуществить в течение года. Вместе с земляками в забеге поучаствовали губернатор округа Руслан Кухарук и президент Федерации лыжных гонок округа, олимпийский чемпион Евгений Дементьев.

«Правило забега – все участники на старте пишут свое главное обещание на Новый год. Пообещал себе и всем югорчанам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне установить в Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести». Это – знак признания вклада жителей всего нашего региона в Великую Победу», – написал Руслан Кухарук в своих соцсетях.

По словам губернатора Югры, до конца 2025 года в округе откроют еще две похожие лыжные базы – в Урае и поселке Солнечный Сургутского района.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 232, комментариев: 0
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