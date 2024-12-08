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​В Ханты-Мансийске проходит выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

Товаропроизводители Ханты-Мансийска примут участие в окружной ярмарке

​В Ханты-Мансийске проходит выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»
Фото: Администрация Ханты-Мансийского района / vk.com

В Ханты-Мансийске стартовала XXVII выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», ставшая одним из первых крупных мероприятий, приуроченных ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа. Это традиционное событие, которое проводится с 1995 года, объединило в этом году рекордное число участников — 234 предпринимателя из 22 муниципалитетов Югры.

На церемонии открытия губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул важность прямого взаимодействия производителей с потребителями: «Выставка «Товары земли Югорской» растет с каждым годом, и речь не только о количестве участников, а в этом году оно рекордное — 234 предпринимателя из 22 муниципалитетов округа. Цель выставки - как можно больше рассказать о региональных, местных товаропроизводителях. Самая лучшая оценка качества — личный контакт с потребителем, с получателем услуги. Думаю, что для каждого из предпринимателей, которые в течение трех дней будут работать в окружной столице, живой отклик, обратная связь - лучшая возможность сделать так, чтобы товар стал еще лучше, двигаться вперед, поверить в свои силы. В этом - дополнительный смысл, который приобретает ярмарка».

В деловой части программы участники получили сертификаты соответствия органического производства и знаки системы добровольной сертификации «Сделано в Югре». Завтра ключевым событием станет экспертная встреча представителей агропромышленного комплекса, органов власти и науки. На повестке — вопросы нормативного регулирования безопасности хозяйств и государственной поддержки в сфере АПК. Руслан Кухарук акцентировал внимание на важности обратной связи для принятия управленческих решений: «Желания, идеи товаропроизводителей и покупателей должны быть учтены при дальнейшей модернизации региональных мер поддержки для бизнеса».

На выставке представлены известные бренды Югры, включая ООО «Регион-К», Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», «Мясокомбинат «Сургутский», «Югорский рыбоводный завод», «Ягоды Югры», а также компании, которые впервые участвуют в мероприятии. Свою продукцию демонстрируют оленеводческие компании Саранпауля и Казыма, готовящиеся получить знак качества «Органик» в подтверждение высокого уровня своей продукции.

Выставка-ярмарка интересна как жителям региона, так и гостям. Здесь можно приобрести качественные местные продукты, такие как мясные и рыбные деликатесы, молочную продукцию, дикоросы, выпечку и сладости. Кроме того, представлены оригинальные сувениры, изделия из дерева и кожи, елочные игрушки, украшения и свечи с ароматами югорского леса. Многие товары отмечены знаком «Сделано в Югре!».

Одним из центральных событий выставки стал конкурс «Лучшие вкусы Югры» с призовым фондом более 1 миллиона рублей. В шести номинациях, включая хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, дикоросы, будут определены победители как по мнению экспертной комиссии, так и путем народного голосования. Заявки на участие подали 57 производителей.

Ежегодно выставку посещают порядка 10 тысяч человек, для которых это не только возможность приобрести уникальные местные товары, но и прикоснуться к богатству югорских традиций и мастерства. Выставка-ярмарка будет работать в КВЦ «Югра-Экспо» до 10 декабря.


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08 декабря в 10:54, просмотров: 604, комментариев: 0
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