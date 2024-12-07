На площади в Ханты-Мансийске установят фигурки знаменитых белых медведей

Сегодня, 7 декабря, в Ханты-Мансийске промчатся четырехметровые фигуры белых светодиодных медвежат. Их прокатят на больших грузовых платформах, сообщает компания «ЮТЭК-Региональные сети» в своих соцсетях.

«Мы привезли в Ханты-Мансийск большую семью белых медведей. Почему белых – спросите вы, потому что бурые спят, это, во-первых. А во-вторых, белые медведи на заснеженной площади выглядят фантастически красиво. Медведи – главные герои югорского герба, в геральдике медведь олицетворяет силу и предусмотрительность. Кроме того, медведи священные животные для коренных народов региона ханты и манси. Также медведь охранитель земли и хозяин тайги. Получается, что медведь для Югры – особенное животное», – прокомментировал директор АО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев.

Провозка белых медвежат по городу станет началом сезона предновогодних праздничных событий – День округа, съезд Дедов Морозов, День энергетика, Рождество и других.

Карта маршрута

Кроме того, светящуюся композицию установят на площади перед КТЦ «Югра-Классик». К Новому Году к медвежатам присоединится мама-медведица, а уже в 2025 году – папа-медведь.