Новогодние волшебники России и Беларуси приедут в Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск станет центром новогоднего волшебства в середине декабря – с 12 по 15 число в столице Югры пройдет XV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, сообщается в группе «Окружной Дом народного творчества ХМАО – Югры» во «ВКонтакте».

Праздничные мероприятия стартуют 12 декабря с торжественной церемонии открытия в парке имени Бориса Лосева.

13 декабря в 18:00 в Парке «Долина ручьев» пройдет иммерсивная программа «У костра», где югорчан ожидают новогодние забавы, конкурсы и игры. Особое внимание заслуживает главный момент вечера – зажжение новогоднего костра, которое проведет главный Дед Мороз из Великого Устюга.

В следующие два дня, 13 и 14 декабря, состоятся конкурсные программы, в которых участники съезда продемонстрируют свои творческие таланты. А 15 декабря программу завершит Молодежный маскарад «Метафора» в арт-резиденции «На берегу» и торжественная церемония закрытия.