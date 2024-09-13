Фестиваль «СВОЕ» в ХМАО посетили 20 тысяч горожан

В Ханты-Мансийске на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» впервые прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ». За два дня мероприятие посетили 19,5 тысяч жителей и гостей города. Они приобрели почти 6,8 тонн вкусной фермерской продукции, а выручка фермеров составила выше десяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Центр сопровождения мероприятий Медиа-Кит».

«Фестиваль стал одним из крупнейших по объему реализованной продукции и лидером по результатам продаж среди регионов. На фестивале представили свою продукцию 100 товаропроизводителей ХМАО и соседних регионов. Привлекали внимание традиционные мясные и рыбные деликатесы, благородные сыры, натуральные масла ручного производства, грибы, ягоды, чай и травы. Не иссякали очереди у домиков «Санта Мария» (рыбная продукция), «Дары Югры» (грибы и дикоросы) и «Евгении травницы». Молочную продукцию АО «Агроника», рыбные деликатесы «Иронии судьбы» и сувенирную продукцию «Подарок из Югры» раскупили в первый же день», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, посетители фестиваля пробовали и покупали оленину, иван-чай, кедровые орехи, варенье из шишек, и даже ягель.

Помимо вкусной продукции, гостей развлекали насыщенной культурной программой с выступлением творческих коллективов.