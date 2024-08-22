Парк Бориса Лосева превратится в центр творчества и эмоций на фестивале «Местные»

В Ханты-Мансийске 24 августа состоится фестиваль «Местные». Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00 в парке имени Бориса Лосева. Организаторы подготовят семь тематических площадок, где гости смогут участвовать в различных активностях, пишет телеграм-канал регионального правительства.

На фестивале будут работать следующие площадки: Холм творчества, Холм детства, Холм размышлений, Холм ремесла, Холм эмоций, Холм дорог, домов и улиц и Холм вкуса. В дополнение к этим площадкам посетителей ждут интерактивные зоны, выставка работ югорского художника Митрофана Тебетева, фотолаборатория, танцевальная площадка «Сковородка», авторские прогулки от выпускников «Школы гидов» и праздничное шествие с театром горожан.

Вход на фестиваль свободный, все активности бесплатные.