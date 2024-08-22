В Югре началась вакцинация от туляремии

В Ханты-Мансийске началась прививочная кампания против туляремии. Прививка для всех желающих бесплатная, сообщает городская администрация.

«Всех желающих ежедневно ждут в Центре здоровья ОКБ в кабинете №2 с 8:00 до 14:00 – постановка пробы, с 14:30 до 20:00 – введение вакцины. После вакцинации от туляремии стойкий иммунитет формируется спустя 20-30 дней и сохраняется до пяти лет. Человек, переболевший туляремией, получает пожизненный иммунитет», – указали в сообщении.

Начальник отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску Сергей Тарада напомнил, что туляремия – это особо опасная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые: комары, клещи и слепни.

Симптомами заболевания являются увеличение лимфатических узлов, высокая температура и головная боль.