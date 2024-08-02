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Полиция Ханты-Мансийска ищет обманувшего пенсионерку курьера

В Ханты-Мансийске разыскивают женщину-курьера, замешанную в крупном мошенничестве

Полиция Ханты-Мансийска ищет обманувшего пенсионерку курьера
Фото: ru.freepik.com, телеграм-канал "Полиция Югры"

В Ханты-Мансийске полиция разыскивает курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

30 июля в полицию Ханты-Мансийска обратилась 82-летняя жительница города. Она сообщила, что с 18 по 24 июля ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центробанка. Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ее сбережения пытаются похитить. Испугавшись, она обналичила в отделении банка 2 миллиона 53 тысячи рублей. Часть суммы она перевела на номера, зарегистрированные в Таджикистане, а 1 млн 100 тысяч рублей передала женщине-курьеру в парке Бориса Лосева. Спустя неделю пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

«Оперативники уголовного розыска установили, что в преступлении замешана женщина старше 50 лет. Именно она взяла деньги у обманутой», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Полиция Югры просит граждан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8-904-881-53-18, 8-983-620-42-92 или 102.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 130, комментариев: 0
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