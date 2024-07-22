На Иртышской набережной развернулись тематические площадки с конкурсами, мастер-классами и ярмаркой изделий югорских мастеров

В Ханты-Мансийске состоялся ежегодный фестиваль «ПикникХМ», который проводится уже восьмой год подряд и считается главным летним событием столицы Югры. В этот раз центральной темой мероприятия стала семья как основная ценность и опора человека.

Точкой притяжения для жителей и гостей города стала Иртышская набережная: здесь на одиннадцати тематических площадках все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, конкурсах и спортивных соревнованиях, побывать на лекциях, приобрести изделия от самобытных мастеров и кулинарные шедевры от местных поваров, а еще – посетить креативные фотозоны и увидеть выступления югорских музыкантов.

На семейном фестивале побывал врио губернатора Югры Руслан Кухарук, который с удовольствием познакомился с мастерами народного творчества и предпринимателями, развивающими локальные бренды.

«ПикникХМ» в этом году прошел в восьмой раз и собрал почти 20 000 человек, причем многие специально приезжают на фестиваль семьями и командами из других городов. Можно считать рекордом и количество участников, которые развернули на Иртышской набережной площадки для гостей. Это – 200 компаний, предпринимателей, молодежных, творческих, спортивных объединений. Масштаб события раскрывает замысел фестиваля – дать каждому почувствовать, что он может сделать что-то хорошее и значимое», – сказал Руслан Кухарук.

Фестиваль «ПикникХМ» проводится в Ханты-Мансийске с 2016 года при поддержке администрации города и «Газпромнефть-Хантоса» – реализовать уникальный культурный проект стало возможно за счет гранта «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Сегодня фестиваль называют ключевым летним событием города, а число его участников выросло до 180 – столько заявок на участие получил оргкомитет от мастеров из Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Тюмени и Екатеринбурга.

Одной из главных локаций мероприятия стала площадка фестиваля «Местные», который продолжит серию летних событий, посвященных локальной идентичности Югры. Этот проект ханты-мансийского центра современных горожан «Культштаб» также поддерживается «Газпромнефть-Хантос».

«Мы с удовольствием наблюдаем, как из небольшого грантового проекта фестиваль «ПикникХМ» превратился в главное летнее событие Ханты-Мансийска. Конечно, мы хотим, чтобы таких мероприятий для северян было больше, − подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. − Югра – центр креатива, причем самобытного. И мы охотно помогаем творческим командам рассказать о многогранной культуре региона – например, на молодом, но многообещающем фестивале «Местные».

Концепция площадки, анонсирующей фестиваль «Местные», строилась вокруг образа города на «семи холмах». Гости могли отметить себя на большой карте города, собрать ароматный букет из лесных цветов, сделать снимки с необычными «живыми» фотозонами в лесу и на берегу реки Иртыш. А самые юные участники создавали макет города из картона и цветной бумаги, придумывали браслеты с северными узорами и закладки-гербарии из югорских сухоцветов. Фестиваль «Местные» – совсем юный проект, поэтому организаторы решили заранее познакомить горожан с этим событием.

«Мы хотим, чтобы число неравнодушных росло, поэтому делаем фестиваль «Местные», чтобы горожане еще сильнее влюбились в Ханты-Мансийск, увидели его в деталях и почувствовали себя самой важной частью города», – рассказала руководитель городского фестиваля «Местные» Каролина Шибко.

Побывать на фестивале «Местные» можно будет 24 августа. Организаторы предложат гостям поучаствовать в творческих мастер-классах, создать собственные уникальные арт-объекты, послушать лекции и посетить маркет необычных вещей, фотолабораторию и школу неформальных гидов.