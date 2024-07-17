Жители Ханты-Мансийска могут посетить один из ярких фестивалей лета

В эту субботу, 20 июля, в Ханты-Мансийске состоится один из ярких фестивалей лета ‒ «ПикникХМ». Для гостей мероприятия подготовили 20 тематических площадок, мастер-классы, конкурсы, лекции спикеров Всероссийского общества «Знание», сувениры ручной работы и многое другое. Информация об этом указана в группе «Югра» во «ВКонтакте».

В прошлом году фестиваль «ПикникХМ» посетили 18 тысяч человек. По традиции 15% вырученных средств отдадут на благотворительность. Так, за время существования фестиваля участники помогли девяти детям с различными заболеваниями.