В ХМАО осудят сотрудницу полиции за фиктивную регистрацию людей

В Ханты-Мансийске перед судом предстанет экс-сотрудница полиции, которая работала инспектором отделения по работе с иностранными гражданами. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, фиктивной регистрации граждан, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, обвиняемая в период с апреля 2018 года по май 2022-го, работая в органах внутренних дел, действуя незаконно, произвела фиктивную регистрацию 8 граждан РФ, 7 из которых являлись натурализованными, то есть получившими российское гражданство, незадолго до фиктивной регистрации по месту жительства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что собственники жилых помещений были не в курсе произошедшего и не предоставляли в органы учета каких-либо документов.