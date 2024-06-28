​В Ханты-Мансийске тестируют систему уничтожения комаров

В Ханты-Мансийске стартовало тестирование инновационной системы уничтожения комаров, разработанной компанией AERO. Устройство помогает сделать пребывание на свежем воздухе в летний период комфортнее. Важно, что приманка для комаров не выделяет вредных для человека и животных веществ, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Первые 4 системы уничтожения насекомых накануне установили на территории школы № 9. Во время пробного периода эксплуатации Югорский госуниверситет будет проводить научное исследование с целью определения эффективности данного устройства. Об этом учреждение договорилось с производителями. Эксперимент продлится до 1 августа», - говорится в сообщении.

Устройство отличается от традиционных способов тем, что не отпугивает комаров, а приманивает их благодаря веществам, имитирующим запах человека. Радиус действия системы составляет до 50 метров, а зона покрытия – до 5000 квадратных метров, пояснил представитель компании AERO в ХМАО Илья Соколов.