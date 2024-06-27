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​Из Ханты-Мансийска в Москву запустили ежедневые рейсы

Utair увеличил число рейсов из Ханты-Мансийска в Москву

​Из Ханты-Мансийска в Москву запустили ежедневые рейсы
Фото: ru.freepik.com

С июня жители Ханты-Мансийска могут летать в Москву (Внуково) ежедневно. Авиакомпания Utair решила увеличить число рейсов по этому маршруту.

«По запросам наших пассажиров из родного для авиакомпании региона — Ханты-Мансийского автономного округа — мы расширили программу полетов из его столицы в Москву. Рейс ежедневный, выполняется в утреннее время, что позволит пассажирам удобно подобрать стыковочные рейсы для путешествий по России и миру», − пояснил президент «Utair − Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Вылет из Москвы в 00:05, из Ханты-Мансийска −в 07:35. Время в пути − 3 часа 5 минут.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 89, комментариев: 0
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