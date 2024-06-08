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​Власти Ханты-Мансийска отказались от застройки ЖК с вырубкой около 44 гектаров леса

Общественники Ханты-Мансийска добились отмены застройки ЖК «Зеленая Роща»

​Власти Ханты-Мансийска отказались от застройки ЖК с вырубкой около 44 гектаров леса
Фото: ru.freepik.com

Мэрия Ханты-Мансийска отказалась строить скандальный ЖК «Зеленая Роща» на участке, в котором растут вековые кедры. Для строительства домов планировалось вырубить 44 гектара леса. Об этом рассказали в NEFT со ссылкой на заместителя главы города Викторию Белозерову.

«Это решение полностью отменено. Сейчас мы в целом вносим изменения в генеральный план развития города, принимаем предложения. Но никакой «Зеленой рощи» не планируется», – заявила вице-мэр.

Стало известно, что власти столицы ХМАО отменили свои планы после вмешательства прокуратуры, добавил эксперт ОНФ Евгений Печерица. Из-за допущенных нарушений большинство жителей Ханты-Мансийска не смогли принять участие в общественных слушаниях.

Напоминаем, ранее общественники выступили против застройки жилого комплекса. Они установили, что возраст деревьев на территории превышает сто лет.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 282, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:31
Что? Вырубать столетние кедры? Это идиотизм. Это преступление. И это преступление века могли остановить только общественники города «Трудовой доблести» города Ханты-Мансийска. Респект и уважение жителям, которые не допустили варваров к вековым кедрам! К сожалению институт общественных слушаний организован так, что большинство жителей городов отстранены от участия в его работе. Пример общественные слушания по Генплану Сургута. Его как бы обсудили, но для 99% жителей этот документ не отражает их интересов, ибо создан для массового жилищного и высотного строительства.
А его Концепция банально проста: напичкать город ещё 170 тысячами жителей, для которых построят ещё 4 млн м3 жилья муравейников эконом-класса для заселения новыми жителями из депрессивных регионов и зарубежных гастарбайтеров, которые будут рассматривать Сургут как временное место жительства. Для сравнения отметим, что за 20-летний советский период было было построено 3,9 млн м3 комфортного жилья для всех категорий граждан: общежития, дома для малосемейных граждан, комфортабельные дома серии И-164 разработки ЛенЗНИИЭП в северном исполнении с этажностью 5-9 этажей. Построены в микрорайонах со школами и детскими садами шаговой доступности.
Нынешний Генплан без расширения границ города за счёт земель Сургутского района бесперспективный и лишенный хоть какой-то стратегии развития города на 20-50 лет. Этот новый Генплан напоминает переполненный СПОПАТовский автобус, в котором нужно выдохнуть всем, что в него вместимость ещё 170 тысяч жителей. Но друзья! Город «не резиновый», ибо уже сегодня в нем живут люди «в резиновых квартирах». Хотите построить еще один город на 170 тысяч жителей? Велкам, осваивайте болота вокруг Сургута и стройте жилищные комплексы там. Тут «Самолет» нарисовался, готовый на подготовленной земле за счёт бюджета строить 180 тыс м2 жилья. А в эти 20 Га земли вложены миллиарды «вертолетных» бюджетных денег налогоплательщиков. За их счёт построены дороги, КОС, инженерных сооружений. И как «вишенка на торт» сын Андрея Филатова и учредитель «Спецэнергомонтаж» выиграл подряд на строительство 14 КТП и прокладку сетей энергоснабжения на территории НТЦ на 400 млн рублей. То есть «Самолет» приходит на все готовое. И так везде в Генплане, где есть присутствует зона Ж-4.
Такой Генплан города коренным сургутянам не нужен!

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