Полумарафон Забег.РФ собрал в Ханты-Мансийске свыше 900 человек

В Ханты-Мансийске накануне, 19 мая, прошел масштабный полумарафон Забег.РФ. На старт вышли более 900 человек - взрослых и детей. Они пробежали дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и 21 км, сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорт».

Перед стартом бегунов поприветствовала заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. «Мы выходим на старт каждый день, потому что твердо уверены в том, что бег - это здоровье, энергия, сила и заряд для свершений абсолютно в каждом деле. Бег - это уникальный спорт, ведь он дает каждому из нас в разы больше, чем мы сами вкладываем в него», - сказала она.

В абсолютном зачете среди женщин победительницей стала Елена Вихарева, которая преодолела дистанцию за 1 час 22 минуты. Среди мужчин победу одержал Александр Скворцов с показателем 1 час 8 минут 54 секунды.